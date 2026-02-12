ADV

Le fortissime raffiche di vento che ormai da ore stanno investendo il territorio, iniziano a provocare i primi danni. Problematiche connesse soprattutto ad alberi divelti e a insegne pubblicitarie e di attività commerciali abbattute. L’immagine pubblicata a corredo di questo pezzo, si riferisce ad un albero abbattuto dal vento all’uscita del bivio di Ravanusa in direzione di Licata all’imbocco della Strada Statale 626.

L’Ufficio comunale di Protezione civile è stato allertato da diverse ore. In corso c’è un monitoraggio da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina ma una ricognizione potrà essere operata solo al termine della perturbazione che sta riversando sulla città anche pioggia. Nella zona portuale, il monitoraggio è invece ad opera della Guardia Costiera.