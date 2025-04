Il Comune – per mezzo di una nota a firma della Segretaria Generale, Caterina Moricca – rende nota la riduzione oraria in occasione del Venerdì Santo. Il 18 aprile, i dipendenti comunali lavoreranno dalle 8 alle 12. Il personale operante all’interno della biblioteca comunale Luigi Vitali, è autorizzato alla chiusura del presidio di Piazza Matteotti per l’intera giornata.