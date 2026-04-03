E’ il Venerdì Santo, momento di grande trasporto per la comunità licatese. Alle 13 è prevista l’uscita del Cristo Crocifero dalla Chiesa di San Girolamo portato dall’omonima Confraternita. Lanterna Tv trasmetterà tutto live: la prima diretta inizierà alle ore 12,45 dall’esterno della Chiesa di San Girolamo. La parte serale vedrà quindi l’inizio della diretta streaming a partire dalle ore 20. E’ possibile assistere alle processioni collegandosi sui canali Facebook o YouTube di Lanterna Tv.