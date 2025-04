Lanterna Tv trasmetterà in diretta streaming le processioni del Venerdì Santo Licatese, edizione 2025. Due i momenti in cui il canale sarà in diretta: dalle 12,45 all’uscita dalla Chiesa di San Girolamo e poi dalle 19,45 per la processione di rientro. Sarà possibile assistere alle due dirette sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.