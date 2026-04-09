Inaugurazione della nuova imbarcazione dell’Istituto Nautico Ettore Majorana di Gela.

La Dirigente dell’Istituto Nautico, Linda Bentivegna, è lieta di annunciare l’inaugurazione ufficiale della nuova imbarcazione didattica, Galinda, un Bavaria a Vela 34 Cruiser.

Un importante traguardo che rafforza l’offerta formativa e consolida l’impegno dell’Istituto nella preparazione delle future generazioni di professionisti del mare.

La cerimonia si terrà il 10 aprile presso il Porto Turistico di Licata, Marina Cala del Sole, alla presenza delle autorità locali, rappresentanti del settore marittimo, docenti, studenti e partner istituzionali.

La nuova barca, dotata di moderne tecnologie di navigazione e sicurezza, rappresenta uno strumento fondamentale per la formazione pratica degli studenti, consentendo loro di acquisire competenze direttamente sul campo e in linea con gli standard del settore nautico internazionale.

«Questo investimento, dichiara la Dirigente Linda Bentivegna, testimonia la volontà dell’istituto di offrire una formazione sempre più completa e innovativa, capace di rispondere alle esigenze di un comparto in continua evoluzione».

Durante l’evento saranno presentate le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione e il suo impiego nei percorsi didattici, seguiti dal tradizionale varo simbolico.

L’Istituto Nautico Ettore Majorana invita la cittadinanza e gli organi di stampa a partecipare a questo importante momento di crescita e condivisione per rafforzare ulteriormente il legame tra la nostra città e quella di Licata.