Pubblicità

Salvo Grech, Segretario Generale SILP CGIL Agrigento annuncia il congresso dell’organizzazione sindacale in programma venerdì.

Il prossimo 9 giugno, presso il Circolo Culturale Empedocleo in Agrigento, si celebrerà il 6°

congresso del SILP CGIL in occasione del quale è previsto un incontro dibattito con le più

alte cariche istituzionali presenti in provincia ed i rappresentanti delle altre categorie di

lavoratori e dello stesso comparto sicurezza e difesa.

Proveremo ad animare il confronto con lo stile confederale che anima il SILP CGIL,

guardando al modello di sicurezza al Servizio del Paese e quindi ad una Polizia al servizio

del Paese, garante della dignità, dei diritti e della democrazia.

Come sindacato ci occuperemo di capire quanto questi principi siano a tutela della

categoria e del comparto sicurezza e difesa, ma anche per le comunità al servizio delle

quali la “mission” dell’operatore di polizia è rivolta.

Cercheremo di sollecitare il dibattito per comprendere se e quanto c’è ancora da fare per

migliorare questo modello di sicurezza partendo dal nostro territorio, a trent’anni dalle

stragi di mafia in Sicilia.

Riteniamo che avviare una discussione su queste tematiche, possa essere utile per

comprendere se e come migliorare la lotta contro tutte le mafie, anche in relazione al

fenomeno degli incessanti flussi migratori e con una pandemia che non è ancora del tutto

arginata.

Auspichiamo di poter dare un contributo per la società civile, la cui qualità di vita attiene

alla cultura di legalità, attraverso la garanzia di livelli di sicurezza appropriati ed efficaci per creare e garantire equità sociale ed integrazione.

Salvo Grech – Segretario Generale SILP CGIL Agrigento