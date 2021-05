Prima puntata di Domus, l’approfondimento giornalistico di Licata 4you web Channel in onda ogni venerdì alle ore 21 su YouTube e sulla pagina Facebook del canale telematico. Ospiti in studio per il primo appuntamento l’imprenditore Giuseppe Patti di Sarda Salata e il direttore del centro commerciale Il porto Salvo Greco. Si parlerà delle ricadute del Covid sulle attività commerciali.