Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro per tutto il periodo natalizio. A stabilirlo è un’ordinanza del Sindaco Pino Galanti la cui efficacia è a partire da oggi e fino al prossimo 8 gennaio. Con lo stesso provvedimento, è stabilita la chiusura dei locali alle 3 del mattino, orario in cui dovrà essere spenta la musica. Le bevande potranno essere serviti in contenitori di carta o plastica.