Pubblicità

SCIACCA. Ring pronto sul manto erboso dello stadio “Gurrera” di Sciacca per ospitare l’evento sportivo internazionale “Vendetta Fight Nights Montesuso” in programma domani sera 24 luglio e riservato agli sport da combattimento individuale. Alla manifestazione parteciperanno oltre 50 atleti provenienti da diverse nazioni europee, impegnati in diversi match di boxe, kick boxin, Muay Thai e K1. L’evento è organizzato dalla “FTL Management” di Francesco Schembri, con il patrocinio del Comune di Sciacca. Ci saranno in palio 10 titoli mondiali, europei e nazionali di varie federazioni e categorie di peso. Nei match di boxe amatoriale che precedono le discipline internazionali saranno impegnati anche due atleti della Bushido team di Sciacca. Lo stadio Gurrera oggi è un bel colpo d’occhio per una manifestazione che richiama anche l’attenzione di alcuni grossi network televisivi specializzati in sport da combattimento. “Siamo orgogliosi con la nostra organizzazione di avere portato questo evento in provincia di Agrigento – commenta Francesco Schembri che è originario di Montallegro – sul ring saliranno tanti campioni delle varie specialità, ma avremo anche tanti coach che nella storia di questo sport hanno ottenuto risultati di livello mondiale. Una manifestazione che è anche di richiamo turistico, con numerosi stranieri che in queste ore sono ospitati nelle strutture alberghiere della provincia, da Agrigento a Sciacca, al seguito dei tanti campioni che si sfideranno sul ring”.