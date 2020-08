Ottimo risultato per South Kensington, anche quest’anno vice campioni italiani a Gaeta in classe 3, a pari punti con il primo classificato. “Resta il rammarico dell’annullamento della regata nell’ultimo giorno a causa di vento troppo debole e di non aver potuto vincere il titolo di campioni italiani – spiega Massimo Licata D’Andrea – Sono molto orgoglioso della barca e del mio equipaggio tutto siciliano, anche perché le barche erano tantissime ed il livello elevatissimo.

Naturalmente ringraziamo di cuore i nostri sponsor, fondamentali per raggiungere questi risultati, permettetemi di citarli tutti:

Avimecc Spa, Cuttitta Srl, Omnia SRL, Luigi Cozza autotrasporti, Aitras associazione italiana trasporti, La Carmen trasporti, hotel ristorante Il sombrero, Bonsignore Baglio e Vigne, PFE Spa, Nautilhouse Licata, Zirafi trasporti”. L’equipaggio di sk che si è aggiudicato il podio nella regata più importante d’Italia è: Licata D’Andrea Massimo (armatore e timoniere), Mimi’ Campo (tattico) Carlo Bonomolo (Tailer), Michelangelo Miceli (co-tailer), Pietro Costantino (drizze), Massimiliano Passariello (albero), Emanuele Lisciandrello (Prodiere), Alberto Costa (Randa).