Pubblicità

“VELA SENZA BARRIERE” Giro solidale della Sicilia

Anche quest’anno l’entusiasmante viaggio di Corrado Ragusa, capitano coraggioso che solca i mari per abbattere ogni confine, farà tappa a Licata l’1 e il 2 giugno presso il Porto Turistico Marina di Cala del Sole.

Nella due giorni dedicata alla promozione dell’attività velistica senza barriere di ordine sociale, fisico ed economico, 50 persone circa, per lo più giovani con disabilità, avranno l’opportunità di salire a bordo dell’imbarcazione Phoenix II e sperimentare l’ebbrezza di scivolare sull’acqua del mare, sollevati dal vento, timonando e issando le vele.

Grande l’adesione da parte di istituti scolastici, enti associazioni locali e di tutto l’hinterland.

Marina di Cala del Sole sarà la sesta tappa del giro di Sicilia di «Vela senza barriera» che passando per Milazzo, Palermo, Trapani, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Pozzallo, Marzamemi e Siracusa, farà rientro alla base ovvero Acitrezza.

Ad accogliere l’equipaggio, oltre al personale di Marina di Cala del Sole, vi saranno i volontari dell’Associazione no profit Noi di Angeli in Moto, da sempre impegnati in iniziative per la promozione dell’inclusione sociale e la sensibilizzazione e presenti in tutte le tappe del giro per fornire supporto e assistenza logistica.