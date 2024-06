Pubblicità

L’imbarcazione dell’armatore-timoniere Massimo Licata D’Andrea ed il suo equipaggio, si aggiudicano il terzo gradino del podio in classe C crociera regata nel CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO D’ALTURA 2024 a BRINDISI.

Siamo molto orgogliosi del risultato considerato l’alto numero delle barche partecipanti e l’altissimo livello degli equipaggi, in cui erano presenti tanti olimpionici e tanti campioni della vela Italiana ed internazionale. Un ringraziamento particolare va agli sponsor e al nostro equipaggio: Mimi Campo, Mario Noto, Carlo Levantino, Fabio Curcio, Michelangelo Miceli, Claudio De Fontes, Teresa Pellegrino.