I velisti Costantino e Loggia partecipano alla Palermo-Montecarlo in partenza oggi alle ore 12 dal Golfo di Mondello con l’imbarcazione Quattrogatti dell’armatore Andrea Casini. L’equipaggio è così composto: Casini Andrea, Aiello Jo Jo, Loggia Salvatore, Costantino Pietro, Rotelli Salvatore, Bellotti Mario, Azzarello Gabriele, Fontana Stefano, Guarnotta Riccardo, Accardo Giovanni.

Al via la 19^ edizione della Palermo-Montecarlo, fra le più rinomate regate d’oltremare del Mar Mediterraneo, che fa parte di numerosi circuiti internazionali tra cui il Mediterranean Maxi Offshore Challenge (IMA) Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela, il Trofeo d’Altura del Mediterraneo, il Trofeo Armatore dell’Anno UVAI, il Championnat et Trophees Inshore et Offshore Mediterranee en Equipages-IRC ed il Trofeo Mediterraneo Class 40.