Per il secondo anno consecutivo il duo Costantino-Loggia è stato premiato alla festa dei campioni 2024 organizzata all’hotel Splendid La Torre a Mondello dalla FIV VII Zona (Federazione Italiana Vela Sicilia).

Doppio podio per Costantino e Loggia per i risultati ottenuti: il primo in equipaggio con l’imbarcazione d’altura Quattrogatti degli armatori Andrea Casini e Patrizia Accardo al Campionato Nazionale d’aria Sicilia Sardegna di capo d’Orlando, il secondo per i risultato guadagnato nel campionato 470 (natante a vela da regata per due persone), organizzato dal circolo velico Anemos di Scoglitti da Gela a Scoglitti.