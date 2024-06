Pubblicità

L’armatore licatese Massimo Licata D’Andrea e il suo equipaggio di South Kensington si preparano ad affrontare una nuova ed entusiasmante sfida: il prestigioso J24 European Championship. Questa regata internazionale monotipo vedrà la partecipazione di circa 60 imbarcazioni modello J24, che si sfideranno nelle cristalline acque di Porto Cervo.

L’evento è organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda (YCCS). L’equipaggio sarà composto dallo skipper Mimì Campo, che ricoprirà i ruoli di team manager, timoniere e tattico; al suo fianco, Massimiliano Passariello come centrale, Carlo Bonomolo come tailer, Carlo Levantino come prodiere e Massimo Licata D’Andrea come addetto alla randa.

In onore del loro caro amico Marcello Giavarini, l’equipaggio ha deciso di dare all’imbarcazione il nome di una delle sue società: EgoGreen. Inoltre, l’imbarcazione EgoGreen è sponsorizzata dal prestigioso resort Bagaglino di Porto Cervo.

Invitiamo tutti a seguirci in questa avventura e a sostenere l’equipaggio mentre affronta questa importante sfida.