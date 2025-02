Si apre la stagione delle regate siciliane di vela d’Altura, con il 48° campionato invernale di vela d’altura organizzato dal Centro Velico Siciliano, appuntamento stagionale storico che coinvolge in questa edizione tante imbarcazioni divise nelle classi Crociera/Regata, Gran Crociera e Vele Bianche.

Domenica 16 febbraio si è svolta la prima giornata che ha visto disputare 2 prove a bastone con vento proveniente da N – NNE, intorno ai 12-15 nodi rafficato e mare formato.

Nella categoria Crociera/Regata ha conquistato il primo posto, in entrambe le prove di giornata, l’imbarcazione licatese South Kensington, il cui equipaggio è composto dall’armatore/timoniere Massimo Licata D’Andrea, dai veterani Mimì Campo, Massimiliano Passariello, Carlo Bonomolo e Michelangelo Miceli e dai giovanissimi atleti del circolo Lauria Andrea Sabbia, Alfredo Salerno e Maurizio Cacace.

La prossima giornata di campionato Invernale si disputerà la prossima domenica 2 Marzo, sempre nelle acque antistanti il porto di Palermo.

Quest’anno la Sicilia è particolarmente attiva nel mondo della vela d’altura e sarà teatro di importantissime regate di livello nazionali ed Internazionale, grazie alla dinamicità dei circoli organizzatori e degli armatori partecipanti. La regata più importante, sarà organizzata dall’ormai collaudato yachting club Capo d’Orlando a cui è stato affidato il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’altura che si disputerà a Giugno. Sarà un momento importante per la vela d’altura Italiana e anche per tutti quegli aspetti legati alla promozione e alla fruizione del territorio siciliano. Altre importanti regate da disputare quest’anno sempre in Sicilia saranno la prestigiosa Palermo Montecarlo, Il Campionato nazionale d’aria a Cefalù, la Roud Aeolian Race a Capo d’Orlando.