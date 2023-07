Pubblicità

2 prove disputate 2 prove vinte. si è disputata ieri la seconda prova del campionato di vela 470 di Gela organizzato dalla FIV Vll ZONA, giornata caratterizzata da un vento debole (6-7 nodi) da Sud-Est Il comitato di regata è riuscito in pochissimo tempo a sistemare un campo di regata perfetto, riuscendo a far disputare due prove di giornata, entrambe vinte dal timoniere licatese Pietro Costantino con il prodiere palmese Salvatore Loggia. Gli equipaggi si sono dati battaglia a suon di virate e marcature subito dopo la partenza per arrivare nelle posizioni di podio, campo di regata molto complicato per il vento leggero. Il podio della giornata vede al 1° posto la coppia Costantino-Loggia, 2° Ridolfo-La Medica, 3° Salafia-Marotta. la terza giornata di regata è prevista a settembre.