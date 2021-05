Monta la protesta degli operatori della marineria di Licata. Una cinquantina di persone si sono radunate sulla darsena commerciale all’altezza della Capitaneria di Porto per protestare contro l’esecuzione di controlli ritenuti troppo stringenti. Questa mattina un’altra imbarcazione è stata sanzionato dopo le verifiche di due ispettori arrivati da Palermo. In segno di protesta, le barche sono rientrate in porto in largo anticipo.

Davanti alla Capitaneria non sono mancati momenti di tensione. Sul posto si sono portati equipaggi dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza. Solo a fatica è tornata la calma. Una delegazione di operatori ittici verrà ricevuta alle 17,30 in Municipio.