Pubblicità

Lo sport licatese continua a ottenere ottimi risultati. E se negli ultimi tempi altri sport hanno fatto da traino, questa volta è il turno del calcio. Vincenzo Vedda, licatese nato nel 2008, ha infatti firmato con il Sestri Levante, squadra che milita in Serie C con un progetto ambizioso.

Vedda, vista la giovane età, non giocherà con la prima squadra ma con l’U17 che disputerà il campionato nazionale di categoria. Una bella soddisfazione per il giovanissimo calciatore licatese, che nonostante abbia compiuto da poco 16 anni, ha già un curriculum importante. Nella sua breve carriera infatti Vedda ha vestito già le maglie di Lucchese e Urbetevere (società romana di grande rilievo per quanto riguarda il settore giovanile).