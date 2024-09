Pubblicità

Il gruppo consiliare Restart – 5 Stelle ha accolto con grande soddisfazione la definizione, da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, delle procedure di affidamento di un lavoro cruciale per la messa in sicurezza di alcune zone della nostra amata città. Si tratta di un intervento atteso da tempo, già anticipato nel mese di Giugno dall’Onorevole Cambiano. I lavori, affidati al netto del ribasso d’asta al Consorzio Stabile Galileo Società Consortile A.R.L. di Vittoria, per un importo pari a 4.709.675,03 di euro, riguardano, infatti, una area strategica. Nello specifico saranno destinati a ristrutturare e mettere in sicurezza Piazza Gondar, Piazza della Vittoria e Piazza Duomo, con la realizzazione di una vasca di laminazione a ridosso di Corso Argentina. Dunque, ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata. Ci aspettiamo che l’avvio dell’opera possa avere luogo entro il prossimo mese. Siamo estremamente soddisfatti di questo ennesimo traguardo, frutto della costante attenzione e dell’impegno dell’Onorevole Cambiano, sempre al servizio della comunità. Ci auguriamo adesso che l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Balsamo, possa esercitare un’adeguata vigilanza affinché i lavori vengano eseguiti con la massima attenzione fino al completamento delle opere, nell’attesa che verranno affidati i lavori per la messa in sicurezza del Fiume Salso (7 milioni e 860 mila € circa) e delle frane che interessano Contrada Nicolizia, Contrada Carrubbella Santa Zita e Poliscia (poco più di 900 mila euro).