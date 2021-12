Pubblicità

Su disposizione del presidente Giuseppe Russotto è stato convocato il Consiglio Comunale di Licata, in seduta non urgente, per il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 18 presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città.

Questi i punti all’ Ordine del Giorno:

1. Nomina Scrutatori. Lettura ed approvazione Verbali delle sedute precedenti;

2. Ratifica Deliberazione di Giunta Municipale n. 185 del 29/10/2021 avente per oggetto: Variazione urgente al Bilancio di Previsione/Peg 2020/ 2022 esercizio 2021 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 26 del 18.06.2021 e conseguente variazione di cassa per l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie per maggiori costi derivanti da COVID -19. Centri estivi;

3. Ratifica Deliberazione di Giunta Municipale n. 171 del 19/10/2021. Variazione urgente al Bilancio di Previsione/Peg 2020 – 2022 esercizio 2021 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D,Lgs, 267/2000 e dell’art. 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 26 del 18.06.2021 e conseguente variazione di cassa per l’erogazione di contributi ministeriali destinati all’acquisto di libri;

4. Rilevazione e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche detenute direttamente o indirettamente dal Comune di Licata, ai sensi dell’art.20 del TUSP al 31/12/2020;

5. Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 destinate alle imprese costrette a sospendere l’attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19. Art. 11 L.R. n.9/2000 — “Fondo Perequativo degli Enti Locali”;

6. Ratifica Deliberazione di Giunta Municipaledel26/11/2021 avente per oggetto: Variazione urgente al Bilancio di Previsione/Peg 2020/ 2022 esercizio 2021 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 edell’art. 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 26 del 18.06.2021 e conseguente variazione di cassa relativa al contributo della quota Servizi Fondo Povertà 2020 e 2017;

7. Atto di indirizzo: prevenzione violenza sulle donne.

Laseduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming sul seguente link: www.consigli.cloud/licata