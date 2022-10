Su disposizione del presidente Giuseppe Russotto è convocato per il giorno 19 ottobre 2022, alle ore 18,00, presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, il Consiglio Comunale di Licata in seduta non urgente per la trattazione dei seguenti punti all’ Ordine del Giorno:

Nomina Scrutatori. Lettura ed approvazione Verbali delle sedute precedenti; Approvazione DUP 2021-2022-2023 – schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2022- 2023; Provvedimenti del C.C. ai sensi del comma 5 dell’art. 175 del TUEL a seguito decadenza della Deliberazione di Giunta Municipale n. 95 dell’11/07/2022, avente ad oggetto: ” Variazione al Bilancio di Previsione/PEG 2020/2022 – esercizio 2022 ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 13 del 15 giugno 2021 e conseguente variazione di cassa. Ristoro ai Comuni per la riduzione del gettito dell’imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e contributo di sbarco di cui all’art. 12 del D.L. n. 4/2022; Provvedimenti del C.C. ai sensi del comma 5 dell’art. 175 del TUEL, a seguito decadenza della Deliberazione di Giunta Municipale n. 106 del 27/07/2022, avente ad oggetto:” Ratifica Delibera di Giunta Municipale no 106 del 27/07/2022: Variazione al Bilancio di Previsione/Peg 2020/2022 – esercizio 2022, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 13 del 15 giugno 2021 e conseguente variazione di cassa. Progetto Connessioni di Comunità. Generazioni in gioco per lo sviluppo sostenibile del territorio — Cod. 2019 — VOI — 00781; Provvedimenti del C.C. ai sensi del comma 5 dell’art. 175 del TUEL, a seguito decadenza della Deliberazione di Giunta Municipale n. 98 del 15/07/2022, avente ad oggetto: Ratifica Delibera di Giunta Municipale n. 98 del 15/07/2022: Variazione al Bilancio di Previsione/Peg 2020/2022 – esercizio 2022, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 13 del 15 giugno 2021 e conseguente variazione di cassa. Progetto SAI – Comune di Licata, Cod. Prog 673 PR 2, per l’accoglienza ordinaria, da destinare con priorità all’accoglienza di nuclei familiari, anche monoparentali. CUP: C61B20000520001.

La seduta del Consiglio comunale potrà essere seguita in diretta streaming su internet, digitando: licata.consiglicluod.it