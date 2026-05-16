Domenica 17 maggio il Comitato Costituente “542 Licata AG con Vannacci” organizzerà un gazebo informativo a Licata, sul lungomare di Via Principe di Napoli, dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

I soci del comitato invitano cittadini, simpatizzanti, tesserati e curiosi a partecipare all’iniziativa, nata per creare un momento di confronto aperto sui temi della sicurezza e sulle linee guida del partito.

Nel corso della mattinata sarà possibile ricevere informazioni, conoscere più da vicino il progetto politico del movimento e discutere delle problematiche che interessano il territorio e la comunità locale.

“I soci del comitato saranno pronti ad ascoltare e confrontarsi con tutti coloro che desiderano approfondire idee, proposte e programmi del movimento”, spiegano gli organizzatori.

Il referente del comitato, Davide Bonsignore, resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni al numero

WhatsApp 340 4765967.

Gli organizzatori aspettano numerosi tutti coloro che vorranno partecipare all’appuntamento sul lungomare di Licata.