La Gestione Commissariale del S.S.I. ATI AG9 comunica che, il Sindaco del Comune di Licata, a seguito nota ASP di Agrigento, con la quale è stata comunicata la presenza di parametri non conformi in ingresso al serbatoio Safarello, e nei punti rete di via Don Minzoni 37, via Carnevale 89 e via Gela (palazzo Betulle), ha emesso l’ordinanza n. 62 del 20/06/2020, con la quale ordina che l’acqua fornita, dal serbatoio Safarello, alle zone Villaggio dei fiori, villaggio Agricolo e Playa, temporaneamente non deve essere utilizzata ai fini potabili.