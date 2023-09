Pubblicità

In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer 2023, il Dipartimento di salute mentale dell’Asp di Agrigento organizza anche una visita guidata all’interno del museo archeologico nel sito della Valle dei Templi.

Da parte del TDM di Licata un plauso agli operatori sanitari che, con competenza ed umanità, si occupano delle persone affette da tale patologia. Per tali utenti è attivo il servizio al quarto piano del nostro Presidio Ospedaliero, per la cui istituzione il TDM locale diede un significativo contributo.

Ribadiamo in questa occasione la necessità di dotare il servizio della figura dello specialista Psicologo, non presente da tempo. Qualcosa, tuttavia, si potrebbe già fare da subito e senza oneri particolari: dotare la zona di attesa del servizio di un adeguato numero di posti a sedere per la comodità degli utenti e per il decoro del nostro Presidio Ospedaliero.

Dalla sede di Cittadinanzattiva Licata

Maria Grazia Cimino