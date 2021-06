Pubblicità

Un monitor informativo con immagini delle principali attrazioni del territorio è stato posizionato all’ingresso del Parco della Valle dei Templi. Il Distretto Turistico Valle dei Templi, in collaborazione con il Consorzio Turistico Valle dei Templi, ha messo a disposizione uno strumento per avvicinare i visitatori alle altre meraviglie del territorio del Distretto, che comprende 19 Comuni. “Ringraziamo il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, per aver accolto la nostra richiesta, mostrando così grande sensibilità verso la filiera turistica e verso l’offerta complessiva del territorio che ruota attorno al grande attrattore della Valle” ha dichiarato l’amministratore del Distretto, Fabrizio La Gaipa. Le immagini selezionate scorrono senza soluzione di continuità e ritraggono i luoghi di interesse più suggestivi dell’area distrettuale. I Comuni coinvolti ricadono nelle province di Agrigento e Caltanissetta e sono, oltre ai due capoluoghi: Acquaviva Platani, Aragona, Butera, Campofranco, Favara, Joppolo Giancaxio, Milena, Montedoro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, Riesi, Santa Elisabetta, Sutera.