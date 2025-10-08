Gli artificieri arrivati da Palermo hanno fatto brillare la valigia sospetta abbandonata nei pressi dell’ufficio postale di via La Pira a Palma di Montechiaro. Fortunatamente non è stato rinvenuto nulla di pericoloso ed è stato pertanto rimosso il presidio della Polizia di Stato nella zona.
Palma, falso allarme per la valigia sospetta vicino alla Posta
