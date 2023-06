Pubblicità

Come migliorare l’esperienza dei propri clienti?

L’esperienza di acquisto è cambiata: la grande concorrenza e il mercato sempre più esigente, hanno portato i competitor ad essere sempre più agguerriti e a cercare di coccolare in modo sempre più evidente i clienti. Vuoi anche tu capire come migliorare l’esperienza dei tuoi clienti? Ci sono tante cose che puoi fare, alcune possono risultare vere e proprie strategie di marketing, altre semplici cortesie che possono fare la differenza… vuoi scoprire quali sono?

Trasparenza e fiducia: i due elementi da non trascurare

Partiamo con il dire che se vuoi migliorare l’esperienza d’acquisto e soprattutto fidelizzare i tuoi clienti ci sono due cose che devi tenere a mente: essere trasparente e creare un rapporto di fiducia. Come puoi fare? L’utente non deve sentirsi ingannato, devi fornire gli stimoli giusti per fargli capire che può fidarsi. Se hai commesso un errore ammettilo, scusati e trova una soluzione. Oltre a ottenere fiducia, in questo modo mostrerai il lato umano del tuo business, e sarà più semplice creare un legame con chi acquista.

Punta al packaging e gadget di qualità

Un aspetto che molti trascurano ma che può fare la differenza è il packaging dei prodotti; pensa ad esempio agli e-commerce che forniscono grafiche accattivanti e spingono così gli utenti a scattare foto che vengono condivise in stories portando brand awareness… ma se lo facessi non solo per il mondo online ma anche per l’offline? E perchè non regalare anche gadget personalizzarti come una shopper con stampa personalizzata? Magari con il logo o una grafica impattante. Questo potrebbe aiutarti ad ottenere più fiducia da parte dei clienti che la ricevono in dono, ma allo stesso tempo migliorare la reputazione del tuo brand rendendolo molto più memorabile grazie a chi utilizza la bag per commissioni quotidiane.

Crea un’esperienza che risponda alle esigenze della clientela

Altrettanto importante è cercare di comprendere le esigenze degli utenti, fornendo loro una esperienza di acquisto ottimale e non trattandoli come semplici numeri per generare profitto. Come puoi fare? Puoi fornire servizi con funzionalità aggiuntive, ad esempio una maggiore interazione e personalizzazione.

Chiedi feedback

Gli utenti che acquistano oggi sono sempre più propensi a lasciare recensioni, sia positive che non. Chiedere direttamente un feedback permetterà di comprendere eventuali problematiche, andando a trovare soluzioni rapide ed efficaci ma allo stesso tempo può anche darti maggiore punteggio agli occhi di altri potenziali acquirenti che scopriranno così i lati positivi del tuo prodotto o del tuo servizio.

Utilizza il marketing personalizzato

I clienti vogliono sentirsi speciali, non semplici numeri che vanno ad aumentare il tuo fatturato. Come puoi farlo? Senza andare ad invadere la loro privacy, con gli strumenti digitali puoi offrire un’esperienza di shopping personalizzata. Puoi, per esempio, creare una newsletter con promozioni esclusive, oppure creare sezioni sul tuo e-commerce mettendo in evidenza prodotti che potrebbero interessare a quell’utente in base alle sue ricerche, o ancora puoi lavorare con campagne di re-marketing.

Inserisci un servizio clienti efficace

Uno dei problemi che spesso insorgono e creano sfiducia è la mancanza di un servizio clienti o la difficoltà di mettersi in contatto con qualcuno che possa risolvere un problema; sul tuo sito web inserisci contatti chiari e semplici da raggiungere, magari anche con una chat in tempo reale e non solo un servizio telefonico. In questo modo faciliterai la comunicazione e farai in modo che i tuoi clienti abbiano una migliore esperienza di acquisto.