Vaccinazioni per i bambini, ad oggi sono solo tre le richieste pervenute e non è stato pertanto possibile aprire un flacone contenente undici dosi. I richiedenti sono stati registrati e si attende pertanto di raggiungere quota undici per iniziare le somministrazioni. I sieri per la fascia dai 5 agli 11 anni, saranno somministrati tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì presso il quarto piano dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, dalle 14 alle 19.