I consultori familiari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento hanno recentemente attivato al proprio interno uno specifico “spazio counselling” dedicato al tema delle vaccinazioni in gravidanza. L’iniziativa dal Dipartimento materno-infantile ASP rientra nell’ambito delle azioni previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per ciò che attiene la giornata mondiale della sicurezza del paziente dedicata, quest’anno, proprio all’argomento “cure materne e neonatali sicure”. Le equipe socio-sanitarie dei consultori, consolidando l’offerta di servizi rivolti alle donne gravide o che hanno in programma una gravidanza, offriranno informazioni, consulenze e consigli preziosi fugando ogni perplessità in merito alle vaccinazioni consigliate durante la gestazione (pertosse, influenza e covid-19). Lo slogan dell’iniziativa coniata dall’OMS è “agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso” e fa esplicito riferimento all’efficacia ed alla sicurezza della profilassi vaccinale nel prevenire le malattie gravi e le loro complicanze.