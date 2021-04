Anche i Medici di Medicina Generale stanno dando il proprio contributo nella campagna vaccinale. Due professionisti licatesi, Armando Antona e Domenico Cuttaia, lo hanno fatto nei giorni scorsi. “Io e il collega Domenico Cuttaia abbiamo vaccinato i nostri pazienti over 80 presso il centro vaccinale dell’ospedale di Licata – scrive in un post il dottore Antona – Abbiamo dato il nostro contributo come MMG alla campagna vaccinale con grande soddisfazione dei pazienti. Grazie all’equipe infermieristica che ha collaborato con noi”.

Durante la settimana una trentina di medici di famiglia di Licata e Palma hanno vaccinato i pazienti over 80 in ospedale.