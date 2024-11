È in programma sabato prossimo, dalle 9, nella sala Geraci, nella sede di via Picone dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), il convegno sul tema “Strategie organizzative e offerta vaccinale della campagna di vaccinazione anti-influenzale stagione 2024-2025”.

Dopo i saluti del presidente di Omceo Agrigento, Santo Pitruzzella, e del direttore sanitario dell’Asp, Raffaele Elia, sarà Adriana Graceffa ad aprire i lavori su “Organizzazione e programmazione della campagna vaccinale nel territorio dell’Asp di Agrigento”. Subito dopo, Carmelo Graceffa parlerà de “La vaccinazione antinfluenzale nell’ambulatorio dei medici di Medicina generale” e, dopo il coffee break, la parola passerà a Enzo Montalbano che affronterà il tema legato a “La prevenzione dell’influenza nel neonato e nel bambino col vaccino intranasale della malattia pneumococcica”. Sarà Vito Sclafani a parlare delle “Manifestazioni cliniche ed epidemiologia causata da virus e della co-somministrazione vaccinale” e, prima della discussione plenaria e della tavola rotonda con i partecipanti, Mario Palermo interverrà su “Strategia della vaccinazione antinfluenzale in Sicilia”.

“La recente drammatica epidemia da Covid-19 – afferma Santo Pitruzzella – sta confermando la necessità che igienisti, medici di Medicina generale e pediatri abbiano solide conoscenze di comunicazione scientifiche sulle varie tipologie di vaccini, in particolare sul valore delle evidenze scientifiche come criterio di scelta dei vaccini. Il successo nella promozione dei vaccini e nella gestione della crisi collegata alle malattie infettive è innegabilmente nel mix di queste componenti e nella capacità di lavorare in sinergia tra i diversi attori della sanità pubblica”.

Contemporaneamente, all’hotel Dioscuri by Palace a San Leone, alle 9, si terrà il corso diretto da Luigi Burruano, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao) di Omceo, e da Luigi Traversa su “Le emergenze mediche nello studio dentistico”, durante il quale relazioneranno i medici Gerlando Fiorica, Calogero Perez, Antonio Arnone e Simona Fiorino. Il dottore Fiorica, durante l’incontro moderato da Salvatore Casà e Giuseppe Mascarella, parlerà della preparazione del paziente, della cartella clinica e dell’anamnesi, del concetto di urgenza ed emergenza e fornirà nozioni di fisiologia respiratoria, cardiologica e neurologica prima di esplorare gli eventi avversi. La seconda sessione dei lavori, moderata da Simona Taibi e Fausto Armenio, vedrà gli interventi di Simona Fiorino e Calogero Perez (BLS e manovre rianimatorie di base); Antonio Arnone e Gerlando Fiorica (Conoscenza appropriata dei farmaci dell’urgenza); Simona Fiorino e Calogero Perez (Allestimento per l’urgenza di uno studio dentistico) e Calogero Perez (Carrello per l’emergenza).

“Le emergenze mediche nello studio dentistico – spiega Luigi Burruano – costituiscono un’importante problematica per il medico odontoiatra in quanto chi esegue una procedura medico-chirurgica, assume la responsabilità diretta di eventuali complicanze che possono sorgere. È, dunque, indispensabile che il medico odontoiatra adotti tutte le misure necessarie per ridurre il rischio di eventi avversi e, nel contempo, sia in grado di gestire eventuali emergenze che possono presentarsi anche durante procedure apparentemente semplici o addirittura in sala d’attesa a causa di fattori non collegati alla pratica odontoiatrica”.