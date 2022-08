Pubblicità

Vacanze siciliane per Christian Vieri e la compagna Costy Caracciolo, siciliana di origine. Dopo la tappa in Spagna a Formentera, il bomber ex Inter sta trascorrendo con la famiglia un periodo di vacanza a Taormina. Nei giorni scorsi è stato anche a Palermo e Catania. In una delle sue ultime stories su Instagram, l’ex centravanti della Nazionale ha sottolineato la bellezza della nostra Regione. In un video che si affaccia sul Golfo di Taormina, Bobo Nazionale commenta così: “Taormina è un posto spettacolare! In Italia abbiamo i luoghi più belli del mondo“.