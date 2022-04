Pubblicità

Finalmente dopo due anni di Pandemia, i Licatesi hanno riscoperto la voglia di stare insieme nel Periodo Pasquale.

Mentre alcuni hanno festeggiato la Pasqua in compagnia di Amici e Parenti, riscoprendo quel senso di libertà che negli anni passati si era perso, in tanti al contrario degli anni passati, considerato che a Licata, non si sono svolte le processioni, hanno preferito spostarsi nei paesi limitrofi per assistere ai Riti della Settimana Santa, abbinando la visita delle città siciliane, con pernottamenti e Pranzi in Agriturismi, abbinando il senso religioso della festa, al Buon cibo.

Mentre negli anni ante covid (2019), si registravano molte partenze per le capitali europee, quest’anno si sono riconfermate le partenze inerenti alle Crociere nel Mediterraneo, proprio nel Periodo Pasquale, con partenza da Palermo.

Da segnalare anche un buon afflusso, per chi ha preferito passare la festività al caldo, buone infatti le conferme per Sharm El Sheikh, facilitate da un tour operator siciliano che ha organizzato la partenza con volo diretto da Catania il 16 Aprile.