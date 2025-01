È imminente l’uscita della seconda opera culturale di Tony Rocchetta “L’Ultimo Custode – Storia della Chiattulidda”.

Questo libro rappresenta un viaggio emozionante e profondo nel cuore del patrimonio culturale licatese. Attraverso il racconto della Chiattulidda, simbolo autentico e radicato, l’autore celebra l’identità genetica, culturale e scientifica di una comunità che ha saputo resistere, evolversi e custodire le proprie tradizioni.

“L’Ultimo Custode” non è solo un’opera narrativa, ma una celebrazione del lavoro duro, dei gesti agricoli tramandati di generazione in generazione, della bellezza delle piccole cose che definiscono la quotidianità: la famiglia, l’amore per le origini, la resilienza di un popolo.

La Chiattulidda diventa, in questo contesto, un simbolo universale: un’eredità viva che invita a riscoprire il valore del passato per costruire un futuro consapevole.

Con un linguaggio poetico e coinvolgente, il libro si propone di accompagnare il lettore in un viaggio immersivo di riscoperta e valorizzazione del territorio, raccontando la bellezza, l’unicità e la forza di una comunità profondamente legata alle sue radici.

L’opera sarà presto disponibile e sarà presentata in occasione di eventi culturali dedicati.