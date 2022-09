Urne aperte dalle 7. Si vota fino alle ore 23 per le Politiche e, in Sicilia, per l’Elezione del Presidente e per il rinnovo del Parlamento regionale.

In Provincia di Agrigento sono 470.748 gli aventi diritto per le Regionali mentre per le Politiche potranno votare 341.552 persone.

Sette le scuole licatesi dove si può esercitare il voto in 42 sezioni: Marconi, Liotta, Greco, Quasimodo, Parla, Don Milani, Leopardi più la sezione speciale all’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Prima rilevazione sulle percentuali di voto da parte della Polizia Municipale alle 12, poi alle 19 e quindi alle 23 a urne chiuse.