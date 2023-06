Pubblicità

Il 20 giugno si è svolto a Licata, presso l’Oasi beach, l’incontro annuale dei produttori agricoli di Coltivazione in serra, tunnel e campo aperto.

“All’evento – fa sapere l’agricoltore Giovanni Chianta – hanno partecipato non solo agricoltori licatesi ma anche delle delegazione provenienti da tutta la fascia trasformata. In apertura di serata, in collaborazione con i tecnici di Bayer-Seminis, sono state affrontate tematiche agronomiche riguardanti le novità tecniche sul mercato.

Nella seconda parte, abbiamo affrontato i temi riguardanti le problematiche che affliggono il comparto agricolo. Nello specifico, per ciò che riguarda il nostro territorio, abbiamo parlato delle urgenze: il finanziamento della canalizzazione per portare l’acqua per uso irriguo nelle nostre campagne ed il riconoscimento dello stato di crisi per i prezzi di vendita, sottocosto di produzione, del melone cantalupo.

Abbiamo convenuto sulla necessità di fare fronte comune attraverso delle associazioni di organizzazioni di produttori. Sarà importante anche ottenere un riconoscimento IGP che valorizzi il nostro prodotto sui mercati e dia un punteggio superiore alle aziende agricole che volessero partecipare ai bandi PSR-PNRR. Accedere ai bandi vuol portare innovazione tecnologica sul nostro territorio. Ringraziamo tutti i colleghi per la grande partecipazione”.