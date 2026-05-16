La seduta del Consiglio comunale convocata in forma urgente nella mattinata odierna è decaduta – come da regolamento – al momento della votazione sulla verifica degli estremi di necessità e di urgenza della seduta stessa.

In Aula erano presenti 22 consiglieri comunali: 11 hanno votato sì all’urgenza della seduta, 11 hanno votato no. Un pareggio numerico che ha portato alla decadenza della seduta. Una nuova adunanza di Consiglio comunale è fissata per il 20 Maggio prossimo.

Questi i consiglieri che hanno votato sì: Federico, Graci, Triglia, Burgio, Callea, Sitibondo, Caico, Parisi, Spiteri, Graci, Cosentino.

Questi gli 11 consiglieri che hanno votato no: Cammilleri, Cigna, Dainotto, Amato, Vicari, Curella, Lanza, Russotto, Moscato, Ripellino, Posata.

Assenti: Ortega e Augusto.

Due erano i punti all’ordine del giorno della seduta:

1) variazione di bilancio in via d’urgenza per anticipazione per risorse compensative al finanziamento di riqualificazione urbana di Piazza Attilio Regolo.

2) Modifica ed integrazione del Regolamento edilizio comunale adottato con delibera del Commissario ad Acta.