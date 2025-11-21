Il bistrot Uovo di Seppia sta già accogliendo i visitatori a Sicilia Outlet Village, location che ospita brand iconici e che ha appena visto l’apertura del nuovo locale dello chef Pino Cuttaia.

“L’Amministrazione comunale di Licata desidera rivolgere le più vive congratulazioni allo chef Pino Cuttaia, figura d’eccellenza della gastronomia italiana e autentico ambasciatore della cultura culinaria siciliana – si legge in una nota dell’Esecutivo – Il suo straordinario talento, unito a una visione capace di valorizzare le radici del territorio attraverso l’innovazione, rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra città. I successi ottenuti dallo chef Cuttaia testimoniano non solo una tecnica raffinata, ma anche la passione, la ricerca e la sensibilità che da anni caratterizzano il suo percorso professionale. A lui vanno il plauso e il sincero apprezzamento dell’intera comunità licatese, con l’augurio di continuare a ispirare le nuove generazioni e a portare alto il nome di Licata nel mondo”.