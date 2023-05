Pubblicità

LICATA: I Carabinieri intervengono presso l’abitazione di un uomo con propositi suicidiari.

Attimi di paura questa mattina a Licata dove un uomo si era barricato all’interno della propria abitazione e minacciava di suicidarsi con una motosega.

All’alba di oggi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso un’abitazione di Licata dove era stata segnalata una lite. Giunti sul posto la lite era in atto, ma i militari non riuscivano ad entrare poiché l’uomo si era barricato in casa con all’interno la propria fidanzata. Tuttavia quest’ultima per fortuna riusciva a chiudersi a chiave all’interno di una stanza e a scongiurare per lei probabili tragiche conseguenze.

Appena l’uomo si accorgeva della presenza della pattuglia si affacciava dal terrazzino mostrando una motosega attraverso la quale minacciava di togliersi la vita. Sul posto si portavano varie pattuglie della locale Compagnia Carabinieri, le quali cinturavano l’abitazione e iniziavano con l’uomo una trattativa per farlo desistere dal proprio intento. I militari presenti riuscivano per fortuna a convincere l’uomo il quale usciva dalla propria abitazione e veniva accompagnato presso l’ambulanza presente sul posto.

Al momento, la donna si trova presso la Stazione Carabinieri di Licata per essere ascoltata circa l’accaduto.