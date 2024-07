Pubblicità

A Palma di Montechiaro, è stata costituita l’Unione dei Comuni “Sicilia Centro Orientale” finalizzata alla gestione e realizzazione del Siru.

Il Sistema Integrato di Rango Urbano Sicilia Centro Orientale è composto da 16 Comuni.

In sette hanno costituito l’Unione dei Comuni della Sicilia Centro Orientale. In particolare, oltre a Palma di Montechiaro, Aidone, Barrafranca , Grotte, Mazzarino, Piazza Armerina, Pietraperzia per un totale di oltre 80mila abitanti. A questi si aggiungeranno Racalmuto, e Riesi, che firmeranno nei prossimi giorni, portando l’Unione dei Comuni a 9 Comuni per un totale di quasi 100mila abitanti.

Nei prossimi giorni, inoltre, attraverso apposite convenzioni sarà attivato il percorso con i Comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Licata, Naro e Ravanusa. Tutto ciò al fine di completare la compagine individuata dalla Regione Siciliana per il Siru.

Ieri pomeriggio, al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro, dinanzi al Segretario Generale del Comune del Gattopardo, Pietro Amorosia, si sono presentati il Sindaco palmese, Stefano Castellino, Annamaria Raccuglia, primo cittadino di Aidone, Giuseppe Lo Monaco, Sindaco di Barrafranca, Domenico Faraci, primo cittadino di Mazzarino, Alfonso Provvidenza, Sindaco di Grotte, Nino Cammarata, primo cittadino di Piazza Armerina, Salvatore Vincenzo Messina, Sindaco di Pietraperzia. Tutti i Sindaci hanno già presentato le delibere dei consigli comunali per aderire all’Unione. La sede legale del nuovo organismo sarà proprio Palma di Montechiaro. Per statuto verrà garantita la rappresentatività di tutti i comuni della coalizione anche nelle scelte di carattere programmatico e strategico lungo tutto il ciclo di programmazione 2021-2027.

“Oggi è un giorno storico che potrà portare grandi benefici economici per questi comuni – dice il sindaco palmese Stefano Castellino – come Unione dei Comuni gestiremo numerosi fondi che la Regione Sicilia concederà tramite l’Unione Europea. Parliamo di decine e decine di milioni di euro. Ringrazio moltissimo i colleghi Sindaci per avermi voluto come Presidente dell’Unione. Un’altra pagina al solo scopo degli interessi del territorio siciliano è stata consumata. L’Unione ingloba tra le sue bellezze, un sito Unesco (Villa del Casale), diversi Palazzi Storici, bellezze architettoniche ed archeologiche, tra queste la Venere di Morgantina, territori che hanno segnato la storia della letteratura, i luoghi del Gattopardo, siti di pregio naturalistico, produzione di primizie, un paradiso che si estende dal mare e alla montagna dove viaggiare nel tempo e nello spazio, dalla preistoria ai giorni nostri. Qualcosa di unico e meraviglioso che merita di essere valorizzato”.