Continuano le verifiche sulle case funerarie cittadine. Ieri è stata la volta di un’altra struttura nelle adiacenze del cimitero di Marianello passata al setaccio dalla Polizia Municipale e dall’Ufficio di Igiene Pubblica. Non è stato mosso alcun rilievo e, dopo il sopralluogo, non sono state riscontrate criticità dal verbale redatto dalla Polizia Municipale. La casa funeraria in questione può quindi continuare a svolgere regolarmente il proprio servizio.