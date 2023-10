Pubblicità

Nuovo mezzo PICK UP di proprietà per L’ U.N.A.C di Licata. Sarà impiegato degli stessi volontari dell’associazione per tutte le attività di protezione civile. Il mezzo è allestito con modulo antincendio per attività di antincendio e con pompa idrovora per eventuale rischio idrogeologico. Lo rende noto il responsabile Alessandro Guttadauro che afferma come “con sacrifici dei responsabili del direttivo e di tutti i volontari siamo riusciti ad allestire un mezzo fondamentale a disposizione per la città di Licata”.