“Visto che il clima cambia repentinamente e a volte senza avvisaglia alcuna, come presidente del comitato Civico Fondachello-Playa, dopo aver consultato il responsabile della stazione meteo Claudio Ortega siamo giunti alla conclusione che una postazione può essere il metodo più semplice per avere accurate informazioni meteorologiche. Sappiamo che ha un costo anche se si aggira intorno a pochi centinaia di euro ma crediamo che sia un modo per prepararci ad affrontare l’inverno soprattutto visto che siamo esposti al mare. Sarà nostra cura preparare una richiesta scritta e magari indicare il luogo dove posizionarla”. Ad affermarlo è Milena Bonvissuto, responsabile del comitato civico Fondachello-Playa.

Questa la risposta del meteorologo Claudio Ortega.

“La rete di monitoraggio esiste ed è già attiva da tempo.

La postazione di cui parla Milena è una stazione aggiuntiva da collocare nella Zona Fondachello che potrebbe aumentare la copertura della rete. Qualsiasi cittadino può contribuire alla rete con l’acquisto di una stazione meteo o di una cam”.