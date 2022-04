Pubblicità

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” la professoressa licatese Maria Rendani docente di Lettere presso l’Istituto comprensivo “I. Masih” di Pioltello, in provincia di Milano. I riconoscimento “per l’impegno a favore dei bambini e dei ragazzi quando, durante il lockdown, ha lavorato senza sosta pur di garantire la scuola in presenza ai bambini appena arrivati in Italia affinchè potessero acquisire gli strumenti di base per la comunicazione e l’alfabetizzazione”.