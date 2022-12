Pubblicità

Il Rotary Club di Licata con l’Interact Licata, rispettivamente rappresentati dai presidenti Gioacchino Inguanta per il Rotary Club e Simona Calandra per l’Interact, in collaborazione con la Dott.ssa Ilaria Vitali, specialista in odontoiatria, lo staff dello studio medico dentistico Vitali, la Croce Rossa Italiana sezione Licata, il patrocinio del comune di Licata, l’assistenza del corpo dei Vigili Urbani e la preziosa partecipazione dell’azienda Acqua e Sapone, hanno consentito la realizzazione di uno screening odontoiatrico per i più piccoli, nella splendida cornice della piazza Sant’Angelo di Licata.

I sanitari, nell’arco della mattinata, hanno potuto visitare oltre 30 bambini eseguendo accurate visite dell’apparato orale, dando possibilità di prevenzione ai giovani pazienti.

Lo screening è stato completato con puntuali indicazioni alimentari, grazie anche alla collaborazione della socia del Rotary Club Licata, Dott.ssa Rosaria Greco, specialista in scienze della alimentazione e indirizzo dietologico e dieto terapeutico.

Durante le visite, la Dott.ssa Ilaria Vitali, con l’aiuto di un modellino dell’apparato orale, ha inoltre spigato ai piccoli come applicarsi all’igiene orale, che insieme al contributo offerto dall’azienda Acqua e Sapone, è stato possibile donare ai pazienti strumenti e consigli utili.

Il service è stato impreziosito, dalla presenza degli Assistenti del Governatore Orazio Agrò Distretto 2110 Sicilia e Malta per l’area Akragas, Domenico Cacioppo e Gaetano Casimiro Castronovo e di numerosissimi soci del Rotary Club Licata e dei ragazzi dell’Interact, che si sono alternati nel prestare assistenza all’organizzazione.