La carenza di personale medico e infermieristico all’ospedale San Giacomo d’Altopasso sta assumendo contorni intollerabili. Nel reparto di Ortopedia sabato in servizio c’era un solo medico a coprire i turni. Non va meglio in molte altre unità operative della struttura sanitaria di contrada Cannavecchia dove i ranghi sono sempre più ridotti all’osso. Il consigliere comunale Burgio ha richiesto l’intervento della sesta commissione Sanità all’Ars.