Quando si inizia a lavorare presso un’azienda, generalmente, si pensa di essere già arrivati, almeno per i successivi anni.

Si giunge alla stabilità, seppure presso una realtà privata, e magari ci si focalizza su questioni di natura personale e privata, lasciando passare così il tempo, senza fare più nulla per consolidare le competenze apprese e formalizzare l’esperienza maturata.

Il risultato di questo atteggiamento, nel tempo, è una insoddisfazione di fondo per la posizione ricoperta, ormai obsoleta rispetto alle conoscenze accumulate, e una forte difficoltà a effettuare scatti o cambi di carriera.

Per questa ragione è fondamentale, seppure complesso, proseguire con una formazione continua, anche dopo aver trovato i primi lavori.

Nel settore privato, specie presso le più grosse aziende, si possono seguire specifici percorsi di crescita fino ad arrivare ai più elevati livelli manageriali. Non tutte le aziende, però, mettono a disposizione dei dipendenti queste opportunità interne.

Tanti lavoratori devono necessariamente attrezzarsi seguendo specifici percorsi formativi, per arrivare alla tanto agognata posizione ambita.

Una strada altamente perseguibile, per i lavoratori già impegnati, potrebbe essere un MBA part time, come quelli proposti da 24ORE Business School, una delle scuole più scelte da chi ambisce a fare carriera nel proprio settore professionale.

Gli MBA sono percorsi altamente qualificanti, estremamente pratici e di alto profilo utili a fornire a tutti i professionisti che lo frequentano gli strumenti utili per ricoprire il ruolo di manager aziendale.

In particolare, l’MBA di 24ORE Business School poggia il suo prestigio su programmi all’avanguardia e un corpo docenti proveniente direttamente dagli uffici manageriali delle più note aziende nazionali e internazionali.

La formula part time, inoltre, ben si presta alle esigenze dei lavoratori impegnati tutta la settimana in azienda, potendo riservare esclusivamente il week end, per seguire le lezioni anche in streaming.

In questo modo non si perde, anzi, si fortifica la connessione diretta col mondo del business, rafforzando e completando le competenze acquisite con quelle soft skill necessarie al ruolo di manager.

Tanti lavoratori che hanno intrapreso questo percorso hanno potuto cogliere i frutti della loro esperienza, vedendo crescere la propria posizione e sviluppare le proprie responsabilità in misura proporzionale alle gratificazioni offerte dalle aziende.