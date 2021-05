L’associazione Vivere Ateneo, fondata proprio da un licatese nel 2011 Ivan Marchese nell’ateneo di Palermo, ha proposto la candidatura di un licatese nell’organo più importante dell’università, ovvero il CDA. Si tratta del licatese Alessio Varsalona.

“Sono orgoglioso che Vivere Ateneo, forza di massima espressione nell’ateneo di Palermo da me fondata con grande fatica nel 2011, abbia deciso di premiare la comunità licatese con questa candidatura di Spessore – afferma Marchese – Alessio è una persona umile seria e perbene e merita di ricoprire questo ruolo ad Unipa dove per 7 anni ho speso tante energia per regalare all’ateneo una realtà associativa genuina che lavorasse a pieno al servizio degli studenti”

“È motivo di grande orgoglio concorrere per diventare il prossimo Consigliere d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo – dichiara Varsalona- È un organo molto importante, che si occupa delle risorse finanziare dell’Ateneo, e quindi delle tasse e della pianificazione dei prossimi anni accademici. Sarà stimolante poter mettere in campo le capacità acquisite durante l’esperienza da Vice Presidente al Consiglio degli Studenti per raggiungere i nostri obiettivi: tra i tanti, la ripartizione delle tasse universitarie in tre rate ed il Fondo di Finanziamento Sociale e di Merito, proposto dalla nostra attuale Consigliera, Patrizia Caruso.

Affronterò questa sfida con la determinazione di sempre, ma soprattutto consapevole di avere l’appoggio e l’affetto da parte di tutta la mia Associazione, Vivere Ateneo”.