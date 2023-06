Pubblicità

Un licatese è campione d’Italia under 20 di pallamano maschile. Si tratta di Alessandro Florio che con la sua Handball Lanzara ha superato in finale Cassano laureandosi così campione d’Italia 2023 under 20. Alessandro Florio – figlio d’arte in quanto la mamma è Roberta D’Addeo storica giocatrice della Guidotto Licata – sarà ai microfoni di Licata 4you web channel nell’edizione di martedì del telegiornale. Dello stesso gruppo-squadra di Alessandro Florio, fa parte anche un altro atleta licatese, Daniele Munda, previsto anche lui.